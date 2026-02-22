Romeo ve Juliet sahneye dönüyor

İrem İLYAS

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin (İDOB) sahnelediği “Romeo ve Juliet” balesi, yeniden sahne ışıklarına dönüyor.

Aşkın en kırılgan, en büyülü hâlini dansın zarafetiyle birleştiren eser, 25–26–28 Şubat ve 4–12–14 Mart tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverler ile buluşuyor.

William Shakespeare’in ölümsüz trajedisi Romeo ve Juliet, yüzyıllardır sanatın her alanında ilham kaynağı olmayı sürdürüyor. Bu zamansız eserin sahne sanatlarındaki en etkileyici yorumlarından biri ise Sergey Prokofyev’in aynı adlı bale eseri. Klasik bale repertuvarında eşsiz bir yere sahip olan bu başyapıt, hem koreografik zenginliği hem de müzikal derinliğiyle bale dünyasının mihenk taşlarından biri olarak kabul ediliyor. İDOB'un repertuvar geçmişinde özel bir yere sahip olan Prokofyev'in Romeo ve Juliet balesi, Ricardo Amarante'nin İDOB dansçıları için yaptığı özgün koreografiyle seyircinin karşısına çıkıyor.