Römork çalan 2 şüpheli yakalandı

Adana’da bir çiftlik evinden römork çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Bir çiftlik evinden römork çalındığı bilgisinin alınması üzerine Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. Çalınan römorkun Mersin’in Tarsus ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler, adreste 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekiplerce bulunan römork da Adana’ya getirilerek sahibine teslim edildi.

Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.