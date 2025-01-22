Romulo Cardoso, 2028 yılına kadar Göztepe'de

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kiralık oyuncusu Romulo Cardoso için satın alma opsiyonunu kullandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, takımımızda kiralık olarak forma giyen başarılı oyuncumuz Romulo Cardoso'nun satın alma opsiyonunu kullanmıştır" ifadesi kullanıldı.

Brezilyalı 22 yaşındaki forvetin 2028 yılına dek Göztepe'de olacağı belirtildi.

Göztepe'nin, bir diğer Brezilyalı forvet Emersonn Correia da Silva'yı da kadrosuna kattığı aktarıldı.

Ülkesinde Athletico Paranaense takımında forma giyen 20 yaşındaki oyuncuyla 4,5+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.