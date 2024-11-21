Ronaldo'nun "interneti sallayacak" gizemli konuğu belli oldu

Youtube kanalı açarak çok önemli bir isimle yayın yapacağını duyuran Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun konuğu belli oldu.

Ronaldo'nun gizemli konuğunun kim olacağı merakla edilirken, bu kişinin Lionel Messi olabileceği iddiaları ortaya atıldı.

Ronaldo'nun Messi'yi kanalında ağırlayacağı ve ikilinin birlikte izlenme rekorları kıracakları ileri sürüldü.

Ronaldo, YouTube kanalında konuk edeceği süpriz ismin Mr. Beast olduğunu açıkladı.

İkili, 21 Kasım Perşembe (bugün) saat 17.00'de birlikte yayın yapacak.

Dijital dünyanın tanınan isimlerinden biri olan Mr. Beast'in YouTube kanalında 331 milyon abonesi var.

Kısa sürede milyonlarca aboneye ulaşan Ronaldo'nun YouTube kanalı an itibarıyla 67 milyondan fazla aboneye sahip.