Rönesans Rezidans'ın bilirkişi raporu: Sanıklar "tali kusurlu" ve "kusursuz" bulundu

ANTİS Yapı tarafından inşa edilen ve "Cennetten bir köşe" sloganıyla satılan Hatay Antakya'daki Rönesans Rezidans, 6 Şubat depremlerinde yıkılan yapılar arasında yer aldı. Rönesans Rezidans'ta Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut, milli hentbolcu Cemal Kütahya'nın da aralarında olduğu 269 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kalan Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Devrim Öztürk ve bazı yurttaşların izine rastlanmadı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, müteahhit, statik ve mimari proje sorumlusu ile şantiye şefi Hüseyin Yalçın Coşkun, yapı denetim şirketi yetkilileri Ayhan Karan, Mehmet Haşim Eraslan ve Bülent Seküçoğlu, kontrol elemanı Önder Artun, inşaat teknikeri İbrahim Dahıroğlu ve şantiye şefi Bayram Mansuroğlu hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep etti.

Firari sanık Hüseyin Yalçın Coşkun hakkında kırmızı bülten çıkarılmış, ancak aylardır yakalanamayan Coşkun'un Karadağ'ın Podgoritsa kentinde hayatını kaybettiği Interpol tarafından geçen günlerde teyit edilmişti.

BİLİRKİŞİ RAPORUNU 6 ÜNİVERSİTEDEN 12 AKADEMİSYEN HAZIRLADI

Rönesans Rezidans'a ilişkin istenen bilirkişi raporu, aylar süren bekleyişin ardından duruşmaya iki gün kala dava dosyasına eklendi. Bartın Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi'nden 12 akademisyenin hazırladığı bilirkişi raporu 141 sayfadan oluşuyor.

Bilirkişi raporunun sonuç bölümünde, yapılan tüm inceleme ve değerlendirmelerin ardından şu ifadelere yer verildi:

"Taşıyıcı sistemin kısa yönde süreksiz olması. Bodrum kattan zemin kata geçişte tabliye kot farklılığının oluşması. Binanın zemin katındaki tabliye kotlarının kısa kolona sebep olacak şekilde tasarlanması. Zemin katın kat yüksekliğinin bodrum ve normal katlara kıyasla yüksek olması. Bodrum kat perdelerinin yapı izdüşümünde olmayıp, sadece otopark çevresi dışında istinat perdesi gibi çalıştırılması. Özellikle A2 blok zemin katında sosyal alanlar kaynaklı dolgu duvar alanının üst katlara oranla belirgin olarak düşük kalması gibi sebepler yapının zemin katın kritik kat olarak ortaya çıkmasında belirleyici olmuştur. Bunlarla birlikte statik proje müellifinin perdeler başta olmak üzere diğer taşıyıcı elemanlarının boyutlarının belirlenmesinde minimum koşullarda tasarım yapması, perde olacak eleman boyutlarının mimari tasarım nedeniyle kolon olarak seçilmesi, binanın burulma, göreli kat ötelenmesi değerlerinin ve kesme güvenlik kontrollerinin sınır değerlerde seçilmesi gibi tüm etkenlerin bu binanın bodrum artı zemin ve 1. katından hasar alarak devrilmesine sebebiyet verdiği düşünülmektedir."

ÖLEN SANIK HARİÇ, DİĞERLERİ TALİ KUSURLU VE KUSURSUZ BULUNDU

Rönesans Rezidans'ın yıkımına ilişkin yapılan kusur değerlendirmesinde, yapım sorumlusu Antis Yapı ile müteahhitler Mehmet Yaşar Coşkun ve Hüseyin Yalçın Coşkun, şantiye şefi ve mimari proje müellifi olarak görev yapan Hüseyin Yalçın Coşkun "tali kusurlu", statik/betonarme proje müellifi sıfatıyla ise Hüseyin Yalçın Coşkun "asli kusurlu" olarak belirlendi.

Zemin ve temel etüt raporunun müellifi jeoloji mühendisi Ebru Deniz ile yapı denetim firmasında görevli uygulama denetçisi inşaat mühendisi Osman Çinçinoğlu da raporda "tali kusurlu" olarak yer aldı. Yapı denetim firmasında proje uygulama denetçisi olarak görev yapan mimar Fuat Usta, inşaat mühendisi Bülent Seküçoğlu, elektrik mühendisi Orhan Zircirlioğlu ve makine mühendisi Uran Otmanbölük ise "kusursuz" bulundu. Yapı denetim firmasında kontrol elemanı olarak görev yapan inşaat mühendisi Ali Rıza Bilsen de bilirkişi heyeti tarafından "tali kusurlu" olarak değerlendirildi.