Rönesans tablosu gibi

AKP'nin büyük oranda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda belirlenen ekonomi politikası, milyonlarca haneyi yoksulluğa sürükledi. İktidar çevresindeki bir avuç azınlık zenginliğine zenginlik katarken çok sayıda yurttaş, en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz duruma getirildi.

Türkiye’de bazı kamu ihaleleri de AKP hükümetleri döneminde, “Servet aktarma aracı” olarak kullanıldığı gerekçesiyle tartışmalara konu oldu. Yandaş müteahhitlerin yanısıra çok sayıda şirket de kamu ihaleleriyle giderek büyüdü.

YÜRÜ YA RÖNESANS

Türkiye’de ve yurt dışında bulunan büyük inşaatları üstlenen, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile Marmaris Okluk’taki Yazlık Saray’ı inşa etmesi nedeniyle “Saray müteahhidi” olarak isimlendirilen Rönesans Holding de AKP döneminde ismini duyuran şirketler arasında sıralandı. Holding, iktidarın seçim öncesi propaganda malzemesi olarak da kullandığı deprem konutlarının pazarlıkla yapılan ihalelerinde de adından söz ettirdi. Rönesans Holding, bağlı şirketlerinin aldığı deprem konutu ihaleleriyle “Pazarlık şampiyonu” oldu. Rönesans Holding’e bağlı Rec Uluslararası İnşaat, depremle yıkılan kentlere 6 bin 561 afet konutu yapılması için pazarlıkla gerçekleştirilen ihalelerin büyük bölümünü üstlendi.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi ve bağlı ortaklıklarının 1 Ocak-30 Eylül 2025 dönemine yönelik finansal tabloları da “Büyük yükselişe” ayna tuttu. Finansal tablolara göre, Ocak-Eylül 2024 döneminde 5 milyar 877 milyon TL olan Rönesans’ın net dönem kârı, Ocak-Eylül 2025 döneminde 12 milyar 444 milyon TL’ye ulaştı. Şirketin net dönem karında yüzde 111 oranında artış yaşandı.