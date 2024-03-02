Roome Art Gallery, Fethiye'de karma sergi ile ziyaretçilerini bekliyor
Fethiye kültür sanat alanında önemli çalışmaların ev sahipliğine soyunan Akdeniz kentlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Roome Art Gallery, Roome Otel'de karma sergi ile açılışını yaptı.
Sanat galerisi bölümü ile sanat hayatına atılan Roome Art Gallery günümüz Türk sanatçılarının katıldığı karma sergi ile açılışını yaptı.
Roome Art Gallery, 2 Mart- 2 Mayıs 2024 tarihleri arasında Roome Otel'de karma sergi ile ziyaretçilerini bekliyor.
Kürasyon:
• Erkan Doğanay
• Haluk Akakçe
• Mustafa Delioğlu
• Elifko
• Mahir Güven
• Devabil Kara
• Tansu Kırcı
• Özgür Korkmazgil
• Çiğdem Sarıçiçek
• Şevket Sönmez
• Nevhiz Tanyeli
• Gamze Taşdan
• Erkut Terliksiz