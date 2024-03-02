Roome Art Gallery, Fethiye'de karma sergi ile ziyaretçilerini bekliyor

Fethiye kültür sanat alanında önemli çalışmaların ev sahipliğine soyunan Akdeniz kentlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Roome Art Gallery, Roome Otel'de karma sergi ile açılışını yaptı.

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