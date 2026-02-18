Röportaj Adam'dan 'Mahsun J' açıklaması

Sosyal medyada “Röportaj Adam” karakteriyle tanınan oyuncu ve içerik üreticisi Mahsun Karaca, başrolünde yer aldığı “Mahsun J” dizisinin final yaptığını açıkladı.

Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dizinin yeni sezonunun çekilmeyeceğini duyurdu.

Karaca açıklamasında, “Mahsun J dizisi bitti. Yeni sezon maalesef gelmeyecek. Bugüne kadar izleyen ve destekleyen herkese teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Mahsun J dizisi bitti. Yeni sezon maalesef gelmeyecek. Bugüne kadar izleyen ve destekleyen herkese teşekkürler 🙏 — Röportaj Adam (@RoportajAdam) February 17, 2026

Dijital bir platformda yayımlanan “Mahsun J”, absürt mizah unsurlarıyla dikkat çeken hikâyesiyle iki sezon boyunca izleyiciyle buluştu.

Projenin hem başrol oyunculuğunu hem de yaratıcı sürecini üstlenen Karaca, sosyal medyadan televizyon ve dijital platform projelerine uzanan kariyerinde bu yapımla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.

2024 yılında ilk sezonuyla yayımlanmaya başlayan dizi, ikinci sezonuyla da dijital platform yapımları arasında öne çıkan komedi projelerinden biri olmuştu.