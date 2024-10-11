Röportaj Adam’ın devam filmi “İllegal Hayatlar: Meclis”ten ilk fragman

Sosyal medyada yayınladığı videolarla tanınan Mahsun Karaca (Röportaj Adam), X hesabından yeni filmi "İllegal Hayatlar: Meclis"in fragmanını yayınladı.

İllegal Hayatlar'ın devam filmi olan "İllegal Hayatlar: Meclis"in yönetmen koltuğunda Cenk Çelik oturuyor. Cenk Çelik ve Samih Berk Yılmaz'ın senaryosunu kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Mahsun Karaca, Şahin Sarsu, Mehmet Kahraman, Hamdi Alkan, Ali İhsan Varol gibi isimler yer alıyor.

1 Kasım’da sinemalarda vizyona girecek filmin tanıtımında şu ifadeler yer alıyor:

Mahsun, Şahin ve Mehmet, kurdukları LMKP (Liberal Muhafazakar Komünist Parti) adlı siyasi partinin yanlışlıkla meclise girmesi sonucu kendilerini yepyeni ve fırsatlarla dolu bir dünyanın içinde bulurlar. Kaçak kumarhane işletmeciliği ile başlayan hikâye, parti başkanı ve milletvekili olarak devam eder...