Roro Tribe Kış Buluşması 30 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında Muğla'da

Avangard ve dinamik komüniteleri bir araya getiren Roro Tribe, 30 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında Muğla Yenice Vadi'de "İlişkiler" konsepti ve "Aşk" teması ile kış buluşmasını gerçekleştirecek.

20 sanatçı ve kolaylaştırıcının yer alacağı etkinlikte, 30'a yakın aktivite, konser, performans ve atölye düzenlenecek.

Sanatçılar arasında Zeynel, Hasan Orak Ekinci, İdil Meşe, Cansu Nihal Akarsu Trio, Serenay Alkan ve Güngör yer alırken, kolaylaştırıcı kadrosunda Şirin Duman, Fırat Uran, Güzide Arslan, Sedat, Tuluğ Özlü, Serdar Prem, Deniz Özturhan, Mustafa Seven, Burcu Sevgi Genç, Azizcan Çamur ve Öykü Su Okur bulunuyor.

Festivalin tasarımında Elif Salihoğlu, prodüksiyonda Çağıl Çelikşan görev alırken, fotoğraf ve video çekimlerini Orçun Karamustafa ile Dolunay Hatice Köse üstleniyor. Ses düzenini Cem Bozkuş yönetirken, dekor ve teknik ekibinde Sedat Çiftçi, Şirin Eda Duman, Efe Berberoğlu, Baran Müftüoğlu ve Ozan Ulaş yer alıyor. Festivalin iletişim ve operasyon sorumluluğunu ise Gaye Poçan yürütüyor.