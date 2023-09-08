Rosatom, Axenter şirketler grubunu satın aldı

Rusya Devlet Nükleer Enerji kuruluşu Rosatom, Rusya'nın iyonlaştırıcı radyasyon pazarındaki kilit oyunculardan biri olan Axenter şirketler grubunu bünyesine kattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rosatom'un sağlık teknolojisi biriminin bir parçası olan Rusatom Healthcare, gıda ve tek kullanımlık tıbbi ürünleri ışınlama işlemi konusunda uzmanlaşmış Axenter şirketler grubunun hisselerinin tamamını satın aldı.

Axenter şirketler grubunun biri St. Petersburg, ikisi Moskova bölgesinde olmak üzere üç büyük merkezi bulunuyor.

Rusya'da çok amaçlı ışınlama projeleri üzerinde çalışan Rosatom'un Axenter'i satın almasının, şirketin ürünler ve tıbbi cihazlar için sterilizasyon pazarındaki konumunu önemli ölçüde güçlendirmesi bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rusatom Healthcare Üst Yöneticisi Igor Obrubov, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"İyonlaştırıcı radyasyonla 'soğuk' sterilizasyona yönelik talep dünya çapında son birkaç yıldır artıyor. Söz konusu teknik, şimdiye kadarki en gelişmiş, en uygun maliyetli ve en güvenli tekniklerden biri."

Rusatom Healthcare uzmanları, ürünleri iyonlaştırıcı radyasyonla işleme teknolojisinin geleneksel yönteme kıyasla daha az enerji gerektirdiğini ve gıda koruyucuları gibi diğer kimyasal preparatların kullanımını önemli ölçüde azalttığını belirtiyor.

İşlem gören ürünler kimyasal bileşiklerden tamamen arındırılıyor ve organik bileşikler termal tahribata maruz kalmıyor.

Ayrıca uzmanlar gıda endüstrisinde radyasyon teknolojilerinin kullanılmasının tahıl, meyve ve sebzelerin taşınıp depolanması sırasındaki kayıpların azaltılarak, et, balık, meyve ve sebze ürünlerinin raf ömrünün artırılmasına olanak sağladığının da altını çiziyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Ajansı (FAO) ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından onaylanan teknolojinin, insan vücudu ve doğaya zarar vermediği vurgulanıyor.