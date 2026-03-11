Rosatom'dan İran'daki Buşehr Nükleer Santrali açıklaması
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından İran'da bulunan Buşehr Nükleer Santrali'ndeki duruma ilişkin açıklama yaptı. Likhachev, santraldeki 150 personelin tahliye edildiğini, 450 personelin ise kaldığını açıkladı.
Likhachev, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından Buşehr Nükleer Santrali'ndeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
450 KİŞİ SANTRALDE KALDI
Santraldeki tahliye sürecinin devam ettiğini anlatan Likhachev, "Tahliyede yeni etabı birkaç gün önce tamamladık. 150 kişiyi Ermenistan üzerinden tahliye ettik. Şu anda sahada yaklaşık 450 kişi kaldı. Bunlar, belirli nedenlerden dolayı henüz tahliye edilemeyen kişiler" dedi.
Likhachev, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada, santralin fiziksel koruma hattından kilometrelerce uzakta patlamalar duyulduğunu söylemişti.