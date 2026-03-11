Rosatom'dan İran'daki Buşehr Nükleer Santrali açıklaması

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, İran'da yer alan Buşehr Nükleer Santrali'ndeki 150 personelin Ermenistan üzerinden tahliye edildiğini ve santralde 450 personelin kaldığını açıkladı.

Likhachev, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından Buşehr Nükleer Santrali'ndeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

450 KİŞİ SANTRALDE KALDI

Santraldeki tahliye sürecinin devam ettiğini anlatan Likhachev, "Tahliyede yeni etabı birkaç gün önce tamamladık. 150 kişiyi Ermenistan üzerinden tahliye ettik. Şu anda sahada yaklaşık 450 kişi kaldı. Bunlar, belirli nedenlerden dolayı henüz tahliye edilemeyen kişiler" dedi.

Likhachev, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada, santralin fiziksel koruma hattından kilometrelerce uzakta patlamalar duyulduğunu söylemişti.