Rosatom'dan Kursk Nükleer Güç Santrali açıklaması
Rusya ile Ukrayna ordusu arasında çatışmaların sürdüğü Kursk bölgesindeki Kursk Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) faaliyetinde sorun yaşanmadığı ve bölgedeki radyasyon seviyesinin normal düzeyde olduğu açıklandı.
Kaynak: AA
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Kursk Nükleer Güç Santrali faaliyetinde sorun yaşanmadığını duyurdu.
Rosatom'un NGS işletme bölümü Rosenergoatom'dan yapılan yazılı açıklamada, yakınlarında çatışmaların yaşandığı Kursk NGS'nin çalışmasına ilişkin bilgi paylaşıldı.
Santralin faaliyetinde sorun yaşanmadığının ifade edildiği açıklamada, bölgedeki radyasyonun da doğal seviyede olduğu kaydedildi.
Açıklamada, "Provokasyonlara inanmayın, sadece resmi kaynaklardan gelen açıklamalara itibar edin" ifadesine yer verildi.
Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.
Kursk NGS, Ukrayna sınırına yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunuyor.