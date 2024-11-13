'Rosinante' 15 Kasım'da Türkiye’de vizyona giriyor

Yönetmen koltuğunda Baran Gündüzalp’in oturduğu, senaryosunu Deniz Yeşilgün’le birlikte yazdığı ‘Rosinante’ filmi 15 Kasım'da Başka Sinema'da vizyona girecek.

Rosinante, dünya prömiyerini 36. Tokyo Uluslararası Film Festivali; Türkiye prömiyerini ise İstanbul Film Festivali’nde gerçekleştirmesinin ardından dünyanın dört bir yanındaki festivallerde sinema seyircileriyle buluştu.

Son olarak Latin Amerika’nın en büyük ve kapsamlı film festivali olan Mostra Sao Paulo’da Brezilyalı seyircilerin yoğun ilgisiyle karşılanan film Türkiye’de sinema seyircileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Cezayir’de Annaba Film Festivali’nde Nuri Bilge Ceylan’ın jüri başkanlığında En İyi Senaryo, İtalya’da düzenlenen 22. Ischia Film Festivali’nde En İyi Film, 15. Bakü Uluslararası Film Festivali’nde ise En İyi Yönetmen Ödülünü kazanan film tüm dünyada festival seyircilerinin beğenisini toplamıştı.

Rosinante’nin ay sonunda Kanada'da Vancouver Türk Filmleri Festivali kapsamında bir de özel gösterimi gerçekleşecek.