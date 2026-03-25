Rossmann Türkiye’de yeni çalışma modeli: Haftalık izin iki güne çıkarıldı

Türkiye’de 200’ü aşkın mağazası ve binlerce çalışanıyla faaliyet gösteren Rossmann Türkiye, mağaza ekipleri için yeni bir çalışma modelini hayata geçirdi. Yeni uygulama kapsamında mağaza çalışanlarının haftalık izinleri bir günden iki güne çıkarılırken, esnek ve daha öngörülebilir vardiya sistemiyle çalışanların iş–yaşam dengesi güçlendiriliyor.

Türkiye’de Drogeriemarkt konseptinin lider markası Rossmann Türkiye, çalışan deneyimini odağına alan yeni bir uygulamayı mağaza operasyonlarında hayata geçirdi. Yeni çalışma modeli kapsamında mağaza çalışanlarının haftalık izinleri bir günden iki güne çıkarılırken, vardiya planlamaları daha öngörülebilir hale getiriliyor. Böylece çalışanların hem işlerini daha planlı ve verimli şekilde yürütmeleri hem de özel yaşamlarına daha fazla zaman ayırmaları destekleniyor.

Türkiye’de perakende sektörü son yıllarda hızlı bir büyüme gösteriyor. Bu büyüme, perakende sektöründe çalışan deneyimi ve operasyonel sürdürülebilirliği daha da kritik hale getiriyor. Rossmann Türkiye de yeni çalışma modeliyle çalışan memnuniyetini güçlendirirken mağaza operasyonlarında sürdürülebilir verimlilik ve müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor.

Rossmann Türkiye Genel Müdürü Hakan Ejder, yeni uygulamaya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi; “Rossmann olarak başarımızın temelinde güçlü ekip ruhu ve mutlu çalışanlar olduğuna inanıyoruz. Mağaza ekiplerimizin sahadaki emeği ve özverisi, müşterilerimize sunduğumuz iyi hissettiren alışveriş deneyiminin en önemli parçası. Bu nedenle çalışanlarımızın yaşam kalitesini artıracak adımlar atmayı önceliklerimiz arasında görüyoruz. Haftalık izin günlerini bir günden iki güne çıkaran yeni çalışma modelimizle çalışan deneyimini daha da güçlendirirken, perakende sektöründe örnek olacak uygulamalar geliştirmeye devam ediyoruz.”

Rossmann Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Selma İnan ise çalışan deneyimini destekleyen uygulamalara ilişkin şu bilgileri verdi; “Rossmann olarak çalışan deneyimini bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor ve ekip arkadaşlarımıza güçlü bir gelişim ve destek ekosistemi sunuyoruz. Rossmann Akademi ile farklı alanlarda eğitim ve gelişim imkânları sağlarken; 7/24 erişilebilen psikolojik danışmanlık, tıbbi rehberlik, hukuki ve mali danışmanlık, yenidoğan bakımı ve sağlıklı beslenme danışmanlığı gibi kapsamlı destek hizmetleriyle çalışma arkadaşlarımızın hayatın her anında yanında oluyoruz. Özel gün yardımları ve ödül programlarımızla başarıyı görünür kılıyor, açık öğretim desteği ve yüksek lisans indirim anlaşmalarıyla eğitimlerini teşvik ediyoruz. Mağaza müdürü yetiştirme programımızla kariyer gelişimlerini destekliyoruz.

Tüm bu uygulamalarımızın üzerine “Rossmann’da İzni 2’ye Katladık” diyerek mağaza çalışanlarımızın artık iyi değil çok daha iyi hissedecekleri yeni çalışma modelimizi hayata geçiriyoruz ve haftalık izin günlerini bir günden ikiye çıkarıyoruz. Bu kararı alırken süreçlerimizi baştan sona gözden geçirdik ve ekip arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını odağımıza aldık. Çalışanlarımızın iş ve özel yaşam dengesini destekleyen bu adımın sürdürülebilir verimlilik ve müşteri memnuniyetini de güçlendirdiğine inanıyoruz.”

"ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNDEN MÜŞTERİ DENEYİMİNE"

Rossmann Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Levent Tamer de yeni çalışma modelini şöyle değerlendirdi; “Yeni çalışma modelimizi kurgularken önceliğimiz, mağaza ekiplerindeki iş yükünü daha dengeli, sürdürülebilir ve öngörülebilir bir yapıya dönüştürmek oldu. Bu kapsamda operasyonel süreçler yeniden ele alınarak, saha ekiplerinin günlük iş akışları sadeleştirildi ve daha etkin hale getirildi.

Bu dönüşüm sayesinde mağaza ekiplerinin hem performansının hem de iş-yaşam dengesinin desteklenmesi hedefleniyor. Çalışan memnuniyetinde sağlanan bu artışın, operasyonel verimliliğimize doğrudan katkı sunduğuna inanıyor ve müşterilerimize sunduğumuz deneyimi de her geçen gün daha ileriye taşıyoruz.”