Rostov’u ABD füzeleriyle vurdular

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Ukrayna, Amerikan yapımı ATACMS füzeleriyle Rostov’daki Taganrog askeri havaalanını hedef aldı. Rusya Savunma Bakanlığı, saldırının "cevapsız kalmayacağını" vurguladı. Kremlin, bu tür saldırıların Moskova’yı "daha büyük misillemelere iteceğini" açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Amerikan yapımı ATACMS füzeleriyle Rostov bölgesindeki Taganrog kentinde bulunan askeri havaalanına saldırı düzenlediğini açıkladı.

Açıklamada, saldırıda altı füze kullanıldığı, ikisinin Pantsir Hava Savunma Sistemi tarafından imha edildiği, kalanlarının ise elektronik sistemlerle etkisiz hale getirildiği belirtildi. Füze parçalarının düşmesi sonucu bazı askeri personelin yaralandığı ve havaalanında maddi hasar meydana geldiği bildirildi. İki bina, üç askeri araç ve sivillere ait otoparkta hasar oluştuğu açıklandı.

CEVAPSIZ KALMAYACAK

Rusya, saldırının "Batılı uzun menzilli silahlarla" gerçekleştiğini belirterek, "Bu saldırı cevapsız kalmayacak" ifadesini kullandı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, saldırıya yanıt olarak Rusya'nın gerekli adımları atacağını belirtti. Peskov, "Bu tür saldırılar Moskova'nın misilleme hamlelerini güçlendirmesine yol açacaktır" dedi. Olası bir misilleme kapsamında Rusya'nın orta menzilli hipersonik füzelerini test edebileceği de öne sürüldü.

Rusya, ATACMS füzelerinin Ukrayna tarafından kullanılmasıyla Batı'nın Ukrayna'ya desteğinin bir kez daha görüldüğünü ifade etti. Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın bu hamlesinin bölgedeki tansiyonu daha da artıracağı konusunda uyardı. Bu saldırı, Ukrayna’nın ABD yapımı silahları Rus topraklarına taşıdığı yönündeki suçlamalar arasında, iki ülke arasındaki çatışmanın daha geniş bir tırmanışa dönüşebileceği endişelerini artırıyor. Rus yetkililer, Batı'nın müdahalesinin "kabul edilemez bir seviyeye" ulaştığını söyledi.