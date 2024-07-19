Rötarların sebebi gasbedilen haklar

Hava trafik kontrolörleri, özlük hakları için inisiyatif almadan faaliyet gerçekleştirerek mücadele ediyor. Bunun karşısında tehdit edilen kontrolörler “Rötarların sebebi biz değil, hakkımızı gasbedenler” dedi.

Bilge Su YILDIRIM

Son dönemde uçak seferlerinde gerçekleşen rötarlar kamuoyunun gündeminde yerini tutuyor. Her ne kadar yaşanan gecikmeler sıklıkla hava yolu şirketlerindeki aksamalara havale edilse de aslında rötarların arkasında özlük hakları için mücadele eden hava trafik kontrolörleri yer alıyor.

Hava trafik kontrolörleri, ücretlere zam ve mesleki itibarlarının verilmesi talepleriyle Hava Trafik Kontrolörleri ve Diğer Ulaştırma Çalışanları Sendikası (HTK-SEN) öncülüğünde bir süredir iş yavaşlatma eylemi gerçekleştiriyor. “İnisiyatif Almadan Çalışma (İAÇ)” adını verdikleri eylem biçimiyle protestolarını gerçekleştiren kontrolörler, seslerinin duyulması için mücadele veriyor.

HTK-SEN Basın ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Rabia Demir Karabaş, İAÇ faaliyetlerini BirGün’e anlattı. Karabaş, kontrolörlerin eylemleri sonucu meydana gelen uçak rötarlarının, hava yolu şirketleri tarafından üstünün örtülmeye çalışıldığını kaydetti.

‘GEREKİRSE LİSANSLARINI İPTAL EDİN’

Karabaş, yetkililerinin süreci yönetim biçimine ilişkin şunları söyledi: “Görmezden geliniyor, baskılanıyoruz. Bizim meslek grubumuzda lisans almak basit bir iş değil, lisans iptali de bir daha kendi alanımızda çalışamayacağımız anlamına geliyor. Bizi lisanslarımızı iptal etmekle tehdit ediyorlar. Bu tarz tehdit amaçlı ifadelerle bizi yıldırmaya çalışıyorlar. Biz Türkiye’de bu mesleği icra eden 2 bin kadar insanız, korkmuyoruz, vazgeçmeye de niyetimiz yok.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun kendilerine verdiği sözleri hatırlatan Karabaş, “Bakan Bey bize ‘Haklı taleplerinizi aldım, cebime koydum’ demişti. Biz de ona güvenerek faaliyetimizi sonlandırmış, verdiği sözleri yerine getirmesini beklemiştik ama böyle olmadı. Biz de yeniden faaliyete geçtik” dedi.

Yaşanan baskı ve mobbing lisans iptali tehditleriyle de son bulmadı. Karabaş’ın İzmir olan görev yeri İAÇ faaliyetinin ardından Ankara olarak değiştirildi. Karabaş, yaşananları şöyle anlattı: “Ben eş durumundan 2 senelik geçici görevdeydim, süre dolmadan yerimi değiştirdiler. Şimdi ben çocuklarımla Ankara’dayım, fırsat buldukça çocukları babalarını görmeye İzmir’e getirmeye çalışıyorum. Bizim meslekte görev yeri değişimini herhangi bir tayin gibi düşünmemek lazım, bir hava trafik kontrolörü görev yerini değiştirdiğinde mesleki tüm eğitimlerini yeniden almak durumunda kalıyor. Ben 15 yıldır bu mesleği yapıyorum, bu değişikliğin ardından sadece 1,5 sene yeniden eğitim alacağım.”

MESLEK İTİBARIMIZI TESLİM EDİN

Karabaş, aynı zamanda hava trafik kontrolörlerinin ülkedeki çalışma koşullarına ve Türkiye’nin havacılık anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İnisiyatif almadan çalıştıklarında uçuşlarda meydana gelen ortalama 7 dakikalık gecikmenin tamamen Türkiye’deki sisteme ilişkin olduğunu belirten Karabaş, “Avrupa ülkelerindeki meslektaşlarımızın çalışma programında her şey saniyesine kadar hesaplı. Oysaki bizler burada şirketlerin yakıt sarfiyatını ve karbon emisyonunu azaltmak, ulaşım mesafesini kısaltmak maksadıyla, mesleki açıdan zorunda olmadığımız halde kendi iş yükümüzü ve risklerimizi artırarak uçaklara direkt rotalar veriyoruz. Yani buradaki sistem, diğer hiçbir ülkede olmadığı şekilde, personelin inisiyatifi üzerinden şekilleniyor.”

Öte yandan Türkiye’nin bir Eurocontrol, diğer adıyla ‘Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü’ üyesi olduğunu hatırlatan Karabaş, diğer üye ülkelerle Türkiye arasındaki farklılıklara dair açıklamalarda bulundu. Eurocontrol’ün hava trafik kontrolörlerinin maaş ve emeklilik primine kadar tüm ücret ve maliyetleri tesis ettiğini ifade eden Karabaş “Bizim devlet bütçesine yükümüz hiç yok, buna karşılık kesilen vergilerle artı kazanç sağlıyoruz. Buna rağmen maaşlarımız diğer üye Avrupa ülkelerindeki meslektaşlarımıza kıyasla hayli düşük” dedi.

Karabaş, tüm bu koşullar altında haklarını savunmak için 2022 yılında HTK-SEN’i kurarak yan yana gelmeye başladıklarını aktardı. Sendikayı kurduklarından bu yana çok sayıda baskı ve mobbinge uğradıklarının da altını çizen Karabaş, şunları söyledi: “Genel müdürlerden birisi bize ‘Siz de azıcık halden anlayın. TÜRK-İŞ halden anlıyor mesela, siz hiç öyle değilsiniz’ dedi. Ülkede sendikacılık ne yazık ki ‘halden anlamaya’ indirgenmiş durumda. Oysa biz mesleğimizi ve haklarımızı savunuyor, bu uğurda sendikal faaliyet sürdürüyoruz.”

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1 MİLYAR AVRO ŞİRKETLERE

HTK-SEN Eurocontrol 2023 Yol Geçiş Ücretleri’ne ilişkin rapor hazırladı. Raporda şu veriler ortaya kondu: *Türkiye hizmet birim sayısı, yani hava sahasında gerçekleştirilen uçuş sayısı bakımından, 41 ülke arasından ikinci sırada yer almasına rağmen hava yolu geçiş ücreti bakımından listenin en sonlarında yer alıyor. Hava sahasında en çok uçuş gerçekleşen Fransa yol geçiş ücretini de 73,60 avro olarak belirlerken Türkiye, 23,01 avro geçiş ücreti alıyor. *Fransa geçiş ücretlerinden yılda 1,5 milyar avro kazanıyor Türkiye ise 450 milyon avro. Kayıp 1 milyar avro Türk hava sahasını kullanan yabancı havayolu şirketlerinin cebinde kalıyor.