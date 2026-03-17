Rothschild ailesi, The Economist dergisindeki hisselerini satıyor

Kanadalı iş insanı Stephen Smith, medya sektöründe ses getirecek bir satışa imza atmayı hedefliyor.

Bloomberg'in haberine göre Smith Financial Corp. Lynn Forester de Rothschild, ailesi ve aile vakfına ait olan yüzde 26,9 oranındaki The Economist Group hissesinin satın alınması konusunda tarafların el sıkıştığını açıkladı.

Satın alma işleminin ardından Smith’in sözcüsü, "Bu yatırım, Smith’in The Economist’in köklü ve titiz editoryal bağımsızlık geleneğine olan tam desteğini yansıtmaktadır. Derginin stratejisi ve operasyonları bu süreçten etkilenmeden mevcut haliyle devam edecektir" açıklamasında bulundu.

İşlemin toplam bedeli hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, satın almanın belirli kapanış koşullarına tabi olduğu ifade edildi.

YILLIK GELİRİ 369 MİLYON STERLİN

1843’te kurulan dergi, dijital dönüşümde önemli bir büyüme yakaladı. 1,25 milyon abonesinin yüzde 66’sı dijital kullanıcı. Grubun yıllık geliri 369 milyon sterlin, kâr marjı yüzde 17.

Satış kararı, Rothschild Ailesi'nin genel yatırım portföyünü yeniden yapılandırma sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu adım, derginin son on yıldaki en büyük sahiplik değişimi olarak görülüyor.