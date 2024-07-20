Rousseau 180. yaşında

Kültür Sanat Servisi

Bu yıl nahif sanatın öncüsü Henri Rousseau’nun 180. doğum yıldönümü. İstanbullu dört değerli ve deneyimli nahif sanatçı eserleriyle İstanbul ve Henri Rousseau’ya renkli bir saygı duruşu sunuyorlar.

Sanatçılar Betül Bapir, Esra Sirman, Uğural Gafuroğlu ve Zeynep San, Rousseau tarzı bir resimleriyle büyük ustayı anmış olacaklar. Attila Güllü’nün küratörlüğünü yaptığı sergi 24 Temmuz - 23 Ağustos tarihleri arasında Denizbank Sanat Galerisi, Büyükdere Caddesi 141, Esentepe, İstanbul adresinde sanatseverleri bekliyor.