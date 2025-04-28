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Roxy, 30. yılını kutluyor

Kültür Sanat
  • 28.04.2025 13:24
  • Giriş: 28.04.2025 13:24
  • Güncelleme: 28.04.2025 13:28
Kaynak: Haber Merkezi
Roxy, 30. yılını kutluyor

Beyoğlu'nun eğlence mekanlarından Roxy, 30. yıl dönümünü kutluyor.

Roxy'nin 30. yılı çok sayıda etkinlik düzenlenecek. 30. yıl partisi 10 Mayıs'ta saat 21.00'de başlayacak.

Mayıs ayı etkinlikleri ise şöyle:

9 Mayıs

Konser:

Azure

Uzume

Sorry Nobody

Frozen Clouds

10 Mayıs

Konser / Party

30.yıl

Tibet Ağırtan – DJ Roxy Murat

13-14-15-16 Mayıs

Roxy Müzik Günleri Finaller ve Ödül Töreni

17 Mayıs

Konser

Selin Baycan

Selüt

18-19-20 Mayıs

Performans/Atölyeler

Uluslarası Dans Buluşması

29 Mayıs

Konser

Melis Yelman

30 Mayıs

Azucar Latin Party

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