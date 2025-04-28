Roxy, 30. yılını kutluyor
Kaynak: Haber Merkezi
Beyoğlu'nun eğlence mekanlarından Roxy, 30. yıl dönümünü kutluyor.
Roxy'nin 30. yılı çok sayıda etkinlik düzenlenecek. 30. yıl partisi 10 Mayıs'ta saat 21.00'de başlayacak.
Mayıs ayı etkinlikleri ise şöyle:
9 Mayıs
Konser:
Azure
Uzume
Sorry Nobody
Frozen Clouds
10 Mayıs
Konser / Party
30.yıl
Tibet Ağırtan – DJ Roxy Murat
13-14-15-16 Mayıs
Roxy Müzik Günleri Finaller ve Ödül Töreni
17 Mayıs
Konser
Selin Baycan
Selüt
18-19-20 Mayıs
Performans/Atölyeler
Uluslarası Dans Buluşması
29 Mayıs
Konser
Melis Yelman
30 Mayıs
Azucar Latin Party