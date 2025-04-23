Rozet olmadı, sarık taktı

Son genel seçimlerde Ardahan’daki müftülük görevinden istifa ederek AKP’den Milletvekili Aday Adayı olan Hayri Erenay, milletvekili rozetini takamayınca yeniden cübbe ve sarık giydi.

Aday gösterilmeyen Erenay, Erdoğan’ın imzasıyla Gümüşhane Müftüsü olarak atandı. Erenay, kampanya sürecinde, hadis ve ayetlerin yazıldığı görsellerle birlikte paylaşarak oy istemesiyle dikkat çekmişti.

Erenay, atama kararının ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medya hesabından teşekkür etti.