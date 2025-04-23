Rozet takamadı sarık taktı: AKP için istifa eden müftü göreve döndü

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen Genel Seçim’de de gelenek bozulmadı, çok sayıda kamu görevlisi görevinden istifa ederek AKP’den milletvekili aday adayı oldu.

AKP’den milletvekili aday adayı olanlar arasında Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan da çok sayıda isim yer aldı.

7 Şubat 2022 tarihinde Ardahan'da ilk müftülüğü görevine atanan, ardından ise Başkanlık Müftüsü olarak görevine devam eden Hayri Erenay da AKP’den milletvekili olabilmek için müftülük görevini bıraktı.

Erenay, kampanya sürecinde sosyal medya hesabından dikkati çeken paylaşımlar yaptı. Erenay, “AK Parti Milletvekili Mersin Milletvekili Aday Adayı” imzasını, hadis ve ayetlerin yazıldığı görsellerle birlikte paylaşarak oy istedi.

ADAY LİSTESİNDE YOK

14 Mayıs 2023 Genel Seçimi için AKP’nin Mersin milletvekili aday adayı listesi, 26 Mart 2023 tarihinde kesinleşti. Erenay’ın ismi de listeye yazıldı. Ancak Erenay, seçimlerde aday gösterilmedi. Aday gösterilmeyen Erenay, AKP milletvekili olmak için bıraktığı Başkanlık Müftülüğü görevine geri dönmek zorunda kaldı.

ÖDÜL GİBİ MAKAM

Erenay’ın, 28 Şubat’ta yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile ise Gümüşhane Müftülüğü’ne atandığı öğrenildi. Erenay, atama kararını 21 Nisan’da yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş’ın teklifleri ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesiyle Gümüşhane İl Müftülüğü görevimize başladık” ifadeleriyle duyurdu.