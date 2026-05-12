Rozetini Erdoğan taktı: Burcu Köksal AKP'ye katıldı!

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AKP'ye katıldı. Köksal'ın rozeti daha önce kendisini "Irkçı, faşist" ifadeleriyle hedef alan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.

AKP'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, AKP Kongre Merkezi'nde düzenlendi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, AKP'ye katılan yeni isimlere rozet takacaklarını kaydetti.

"Hizmet mücadelesini AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullanan Erdoğan, "81 vilayetimizi nasıl ayrım yapmadan kucaklıyorsak, ülkesine, milletine, şehrine samimiyetle hizmet etmek isteyenleri de partimizin saflarına dahil ediyoruz" dedi.

"Hizmetle, planla, projeyle, vizyonla işi olmayanların kendilerini sığ gündemleriyle meşgul etmelerine fırsat vermeyeceklerini söyleyen Erdoğan, "Biz işimize, önümüze bakacağız" ifadelerini kullandı.

CHP'yi hedef alan Erdoğan, "Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz. CHP yönetimi vatandaşın aklıyla alay etmeyi artık bırakmalı" şeklinde konuştu.

Erdoğan, hitabının ardından Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'nun da aralarında bulunduğu isimlere rozet taktı.

"AİLENİN KUTSALLIĞINA İNANANLARLA AYNI YOLDA YÜRÜYECEĞİM"AKP rozetini takmasının ardından kürsüde kısa bir konuşma yapan Burcu Köksal, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nde hizmet edeceğim. Ailenin kutsallığına inananlarla aynı yolda yürüyeceğim" dedi.



Köksal, şu ifadeleri kullandı: "Çok kıymetli Adalet ve Kalkınma Partili arkadaşlarım, Afyonkarahisar'ımızda başta kentsel dönüşüm olmak üzere, birçok projeyi hayata geçirmek için memleketime AK Parti saflarında hizmet edeceğim. Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim. Afyonkarahisar'ımıza hayırlı olsun."