Rozetini Erdoğan taktı: CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, AKP’ye geçti

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, AKP'ye geçti.

CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındıktan sonra 10 Mart 2025'ten beri belediye başkanvekilliği görevini sürdüren Gürzel'in parti rozetini, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Haliç Kongre Merkezi'nde AKP Teşkilat Akademisi Kapanış programında konuşan Erdoğan, Gürzel'e parti rozetini takmadan önce şunları söyledi:

"Partimizin 24. kuruluş yıl dönümünde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında olduğu dokuz yeni isim partimize katıldı. Önceki gün Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantımızda Konya Seydişehir ile Emirgazi Belediye başkanlarımıza rozetlerini taktık. Bugün de Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in ve belediye meclis üyemizin AK Parti ailesine katılmasının sevincini yaşıyoruz. Kendilerine aile meclisimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Beykoz'a hizmet yolunda Cenabı Allah'tan üstün başarılar diliyoruz."

"AKP VE MHP'DEN DESTEK GÖRDÜM" DEMİŞTİ

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, 9 Eylül'de CHP’den istifa etmişti. Gürzel, yaşadığını ifade ettiği bazı sorunlardan bahsetmiş ve "Buna rağmen sadece Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri ve en önemlisi Beykoz halkı tarafından desteklendiğimin ve değer gördüğümün de bilinmesini isterim" demişti.