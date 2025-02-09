RSF: BirGün yetkililerine gözaltı kabul edilemez, bu işlem keyfiyettir!

Sınır Tanımayan Gazeteciler, birgun.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir’in “hedef göstermek” iddiasıyla gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Gazetecilerin serbest bırakılması gerektiğini vurgulayan Önderoğlu, "'Savcı tarafsızlığını' işleyen eleştirel bir haberden girişilen bu işlem keyfiyettir" dedi.

RSF Türkçe'nin X hesabında yapılan açıklama şöyle: "birgün.net sitesi yetkilileri Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir’e “hedef göstermek” iddiasıyla gözaltı kabul edilemez, serbest bırakılmalılar. “Savcı tarafsızlığını” işleyen eleştirel bir haberden girişilen bu işlem keyfiyettir."