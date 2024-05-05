RSF'den İsrail'in Al Jazeera için kapatma kararına tepki

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması kararına tepki gösterdi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), İsrail hükümetinin Doha merkezli Al Jazeera televizyonunun ülkedeki yayınlarını sonlandırma kararını şiddetle kınadı.

Basın özgürlüğünü savunan uluslararası kuruluş RSF'nin X hesabından yapılan paylaşımda, İsrail hükümetinin oy birliğiyle Al Jazeera'nın İsrail'deki faaliyetlerini durdurma kararı aldığı bildirildi.

Paylaşımda, Gazze'deki savaşa ilişkin yayınları nedeniyle Katar merkezli kanala "sansür" uygulayan İsrail hükümetinin bu "baskıcı" kararının şiddetle kınandığı vurgulandı.

Le gouvernement Israélien a voté à l'unanimité l'arrêt des opérations d'@AlJazeera en #Israël sans préciser quand la décision prendra effet.

RSF condamne fermement une législation liberticide qui censure la chaine pour sa couverture de la guerre à #Gaza. https://t.co/0BShXsOhmO — RSF (@RSF_inter) May 5, 2024

AL JAZEERA KARARI: "TAHRİK EDİCİ"

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden gün içinde yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda İletişim Bakanı Shlomo Karhi'nin sunduğu "Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması ve ofislerinin kapatılması" teklifi oy birliğiyle kabul edilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başında olduğum hükümet, oy birliğiyle tahrik edici Al Jazeera'nın İsrail'de sonlandırılması kararını aldı" ifadesini kullanmıştı.

Karar kapsamında Al Jazeera'nın çatısı altındaki televizyon kanalları ve internet sitelerinin İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması, yayınlarının durdurulması, internet sitelerine erişim engelinin getirilmesi, ofislerinin kapatılması ve ekipmanlarına el konulması kararlaştırılmıştı.

NE OLMUŞTU?

İsrail devlet televizyonu KAN'ın 20 Ekim 2023 tarihli haberinde, İsrail hükümetinin "devlet güvenliğine tehdit oluşturan" televizyon kanallarının kapatılabilmesine izin veren düzenlemeleri onayladığı bildirilmişti.

Karar doğrultusunda İsrail'deki Al Jazeera ofislerinin kapatılmasının ve ekipmanlarına el konulmasının mümkün olduğu belirtilmişti.

İsrailli bakanlar, medyada "Al Jazeera Tasarısı" olarak bilinen yasa tasarısını 12 Şubat'ta onaylamış ve parlamento da aynı gün yapılan ilk okumada yasaya ilk onayı vermişti.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi de 21 Şubat'ta Al Jazeera'nın yayın yapmasını engellemek için gerekli prosedürlerin tamamlandığını duyurmuştu.