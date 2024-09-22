RSF'den İsrail'in Al Jazeera ofisini kapatmasına tepki

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), İsrail askerlerinin Al Jazeera'nın Ramallah'taki ofisini baskın düzenleyerek kapatmasına tepki gösterdi.

RSF'nin X hesabından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin dün Katar'a ait Al Jazeera yayın organının Ramallah'taki ofisine baskın düzenlediği, çalışanlarını tahliyeye zorladığı, bir muhabirin fotoğrafını yırttığı ve ofisi 45 gün boyunca kapatma kararı aldığı hatırlatıldı.

Bu baskına tepki gösteren RSF, İsrail'in Al-Jazeera'ya yönelik acımasız saldırılarını bir kez daha kınadığını bildirdi.

Al Jazeera'nın Filistin Müdürü Velid Ömeri, olaya ilişkin dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sayıda askerle Ramallah'taki ofise gece baskın düzenleyen İsrail güçlerinin, kapıyı patlattıklarını ve kendilerine ofisin 45 gün boyunca kapatıldığı yönündeki kararı teslim ettiklerini söylemişti.

İsrailli askerler, İsrail saldırılarında öldürülen gazeteci Şirin Ebu Akile'nin fotoğrafını parçalamıştı.

Al Jazeera'nın yaklaşık 4 ay önce de Kudüs'teki ofisi kapatılmıştı.