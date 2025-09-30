RSF'den İsrail’in Gazze’de gazetecilere yönelik savaş suçları için Uluslararası Ceza Mahkemesine beşinci başvuru

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), İsrail ordusunun Gazze’de gazetecilere yönelik savaş suçlarına ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) yeniden şikayette bulundu. Böylece RSF'nin şikayet başvuru sayısı 5'e yükseldi. Kuruluş, Mayıs 2024-Ağustos 2025 arasında en az 30 gazetecinin saldırıya uğradığını, bunlardan 25’inin öldüğünü ve 5'inin yaralandığını belgeledi. RSF'nin raporuna göre, bu saldırıların büyük çoğunluğunda gazeteciler doğrudan, mesleklerini icra ettikleri için hedef alındı. RSF, "İsrail’in rutin hale gelen iftira kampanyalarıyla Filistinli gazetecileri terörist olarak yaftaladığını ve bu yolla saldırıları meşrulaştırmaya çalıştığını" belirtti. RSF bunu, Gazze’deki suçların üstünü örtmek için kullanılan “utanç verici bir taktik” olarak niteledi.

Örgütün Savunuculuk ve Destek Direktörü Antoine Bernard, “Gazetecilere yönelik suçların failleri hâlâ cezasız kalıyor. UCM, tehditlere ve baskılara rağmen görevini yerine getirmeli. Gazetecilere karşı işlenen suçlar cezalandırılmalıdır” dedi.

RSF’nin son başvurusunu, 24 Eylül’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında düzenlenen ve 20’den fazla ülkenin temsilcilerinin katıldığı toplantının hemen ardından yaptığı açıklandı.

GAZETECİLERİN YAKINLARI VE BULUNDUKLARI MEKANLAR DA İSRAİL SALDIRILARININ HEDEFİ OLDU

RSF’nin yeni başvurusunda yer alan bilgilere göre, İsrail saldırıları, gazetecilerin evlerini de hedef alarak yakınlarının ölümüne neden oldu.

Gazeteci Ola el-Dahdouh’un (28), 31 Mayıs 2024’te İsrail’in hava saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından, 18 aylık oğlu ve eşi yaralandı, eniştesi ise öldü. Gazeteci Muhammed İssa Ebu Saada’nın (31) 6 Ağustos 2024’te İsrail füzesiyle hedef alınarak anında öldürülmesi sırasında, ailesinden birkaç kişi de yaşamını yitirdi.

Gazeteci Fatima Hassouna’nın (25) 16 Nisan 2025’te evine yapılan saldırıda ise kendisiyle birlikte hamile kız kardeşi Alaa da hayatını kaybetti.

Muhammed Cabir el-Karinavi’nin (30) eşi ve üç çocuğu da saldırıda öldürüldü. Hassan Hamad’ın (19) 6 Ekim 2024’te evine yapılan saldırıda hayatını kaybetmesi sırasında, kardeşi de yaralandı.

RSF ayrıca, bu saldırıların kuşatma altındaki Gazze’de gazetecilerin bulunduğu bilinen mekânları da hedef aldığının altını çizdi.

İnternet erişimi sağlayan nadir kafe ve restoranlar, gazetecilerin kaldığı çadırlar ve son olarak El-Nasır Hastanesi vuruldu. Yahya Sobeih, Moamen Ebu Alouf ve Ahmad el-Louh “çifte bombardımanlarda” öldürüldü; ikinci saldırı, kurtarma ekipleriyle gazetecileri de hedef aldı.