RSF'den Paris'te eylem: "Gazze'deki gazeteci katliamı durmalı"

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Fransa'nın başkenti Paris'te düzenledikleri eylemde İsrail ordusunun Gazze'de meslektaşlarını öldürmesine tepki gösterdi.

RSF'nin X hesabından yapılan paylaşıma göre, Filistinli gazetecilerin korunmasını talep etmek ve Gazze'de öldürülen basın mensuplarını anmak üzere bugün çeşitli ülkelerde eylemler düzenleniyor.

RSF'nin organize ettiği bu eylemlerden biri Paris'te, Eyfel Kulesi yakınlarındaki İnsan Hakları Meydanı'nda yapıldı.

"Gazze'de gazetecilerin öldürülme hızını göz önünde bulundurursak bu ritimle yakında sizi bilgilendirecek kimse kalmayacak" yazılı afiş ile kan lekelerini simgeleyen kırmızı boyaların bulunduğu "basın" yazılı beyaz yelekler taşıyan eylemciler, meydanda kurdukları ufak çadırın üstünü bu yeleklerle kapladı.

130'U AŞKIN GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ

Sınır Tanımayan Gazetecilerin sitesinde açıklamalarına yer verilen RSF Direktörü Thibaut Bruttin, "Gazze'deki gazeteci katliamı durmalı" ifadesini kullandı.

Bruttin, İsrail ordusunun bir yılda Gazze'de 130'u aşkın gazeteciyi öldürmesinin, bu bölgede medyanın tamamen devre dışı kalması riskini taşıdığı uyarısında bulundu.

İsrail'in düzenlediği saldırıların yalnızca Filistin'deki basını hedef almadığına dikkati çeken Bruttin, aynı zamanda insanların, dünyanın en çok izlenen çatışma bölgelerinden özgür ve bağımsız bilgi alma hakkını da tehdit ettiğinin altını çizdi.

Bruttin, "Gazze'deki gazetecilerin korunmasını, cezasızlığın sona ermesini ve bölgenin yabancı gazetecilere açılmasını talep ediyoruz. Burada bilgi edinme hakkımız söz konusu" ifadelerini kullandı.