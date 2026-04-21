RSF'den tutuklu muhabirimiz İsmail Arı için 'özgürlük' çağrısı

Kamu kurumlardaki yolsuzluklar ve usulsüzlükler başta olmak üzere ülkedeki çarpıklıklara ilişkin haberleriyle tanınan muhabirimiz İsmail Arı, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla 30 gündür tutuklu olarak Sincan Cezaevi’nde.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, muhabirimiz İsmail Arı için çağrıda bulundu.

Önderoğlu, BirGün muhabiri İsmail Arı'nın tutuklanmasının üzerinden bir ay geçtiğini anımsattı.

Erol Önderoğlu, "Dezenformasyon suçlamasını kendi hesapları için bir silah olarak araçsallaştıranlar sadece gazeteciliğe değil toplumun bilme hakkına da büyük zarar verdiler. Arı için özgürlük!" ifadelerini kullandı.