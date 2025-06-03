RSF’den Aysemden Akın’ı koruyun çağrısı

Haber Merkezi

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Avrupa Birliği-Balkanlar Masası Başkanı Pavol Szalai, Kıbrıslı Türk gazeteci Ayşemden Akın'ın güvenliğinin sağlanması çağrısında bulundu. Bugün Kıbrıs internet haber sitesinin genel yayın yönetmeni Ayşemden Akın, araştırmaları nedeniyle ölümle tehdit edildiği bir telefon aldığı 30 Nisan'dan bu yana hayatından endişe ediyor.

Ertesi gün, kaynağı Hollanda'da suikasta uğradı. Gazeteci, 24 saat koruma talep etmesine rağmen polis her sabah, çocuğunu okula götürmesine yetecek kadar devriye geziyor. Yakın korumaya yönelik ısrarlı taleplere rağmen polis “gerekli önlemlerin alındığını” ve “her vatandaşı 7/24 koruduklarını” bildirdi. RSF, "Kayıtsız kalmayın, Ayşemden Akın’ı koruyun" çağrısı yaptı.