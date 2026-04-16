RSF’den X’e karşı bir suç duyurusu daha

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Fransa mahkemesinin Elon Musk’a davetiye çıkarmasından birkaç gün önce, sosyal medya platformu X aleyhine dezenformasyon gerekçesiyle yeni bir suç duyurusunda bulundu.

Paris Savcılığı'nın siber suçlar birimine sunulan bu son şikayet, platformun yanıltıcı bilgi içeren içeriklerin yaygınlaşmasına yol açan politikasını hedef alıyor. RSF, yargıdan, güvenilir bilgi edinme hakkına yönelik bu tekrarlanan ihlallerde ABD’li girişimciye ait şirketin sorumluluğunun tespit etmesini talep ediyor.

X şirketinin sahibi Elon Musk, platformunda meydana geldiği iddia edilen suistimallere dair soruşturmadan 20 Nisan'da Fransa yargı makamlarınca ifadeye çağrılırken, RSF, platformun tekrarlanan ihlalleri nedeniyle Ocak 2026’da siber suçlarla yetkili savcılığa sosyal ağ aleyhine bir şikayette bulunduğunu açıkladı.

RSF’DEN BERNARD: FARKINDALAR, KASITLI YAPIYORLAR

Platformla yaşanan sorunların vahim sonuçlarına değinen RSF Savunu Direktörü Antoine Bernard, girişimlerine karşılık “bilgi edinme hakkının korunmasıyla bağdaşmayan” bir yaklaşımla karşılaştıklarını bildirdi:

“X’te bilgi üzerinden saldırılar, bazıları yüz binlerce kez görüntülenmiş olanlar da dahil olmak üzere, aralıksız devam ediyor. Elon Musk tarafından yönetilen platformun yetkilileri bu durumun tam olarak farkındadır. Ancak bu, RSF’nin düzenli bildirimlerine, içerikleri kaldırmayı reddetmek için önceden hazırlanmış yanıtlar vermesini engellemedi. Bu durum, bilgi edinme hakkının korunmasıyla bağdaşmayan X’in kasıtlı davranışının bir sonucudur."

PLATFORMUN SORUMLULUĞUNU SORGULAMAK İÇİN YENİ BİR DAVA

Kasım 2024'te RSF, X platformunun kimliğini taklit eden ve bu ağda yanıltıcı bilgiler yayan videoların serbest dolaşımına ortaklık ettiğini ortaya koymak amacıyla ilk hukuki girişimini başlatmıştı. Ancak bu dava ile Ocak 2026 arasında RSF, kendi kimliğini ve genel müdürü Thibaut Bruttin’in kimliğini taklit eden çok sayıda başka videoyu da bildirmek zorunda kaldıysa da X’ten tatmin edici bir yanıt alamadı.

İlk şikayet, platformun RSF’nin kimliğinin taklit edilmesindeki sorumlululuğunu ortaya çıkarmayı, bu durumun kurum itibarına zarar verdiğine dair iddiayı ortaya koymayı amaçlıyordu. Ocak 2026’da yapılan şikayet ise daha da ileri giderek doğrudan platformun yönetişimini hedef alıyordu. X’in işleyişi, yapısal ve kasıtlı bir şekilde suç teşkil eden içeriklerin dolaşımını teşvik ediyor.

RSF, X’i özellikle herkesin bilgi edinme hakkını ihlal eden “çevrimiçi platformun yasadışı işletilmesi” suçunu işlemekle suçluyor. Bu suç, Fransa’da devam eden ve RSF’nin mağdur olarak kabul edildiği soruşturmanın merkezinde yer alıyor. Nitekim bu soruşturma, X’in Fransa’daki ofislerinde arama yapılmasına ve 20 Nisan’da Elon Musk’ın mahkemeye çağrılmasına da yol açtı.