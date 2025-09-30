RTE Külliyesi kaynağı eritti

Marmara Üniversitesi’nin Göztepe ve Kartal’daki fakültelerinin taşındığı Recep Tayyip Erdoğan (RTE) Külliyesi, yapım aşamasında başlayan tartışmaların ardından bu kez de ek maliyetleriyle gündeme geldi. Şehir merkezine uzaklığı nedeniyle öğrencilerin eleştirdiği külliye, şimdi de yüksek bakım ve onarım giderleriyle üniversitenin bütçesini zorluyor.

TOKİ tarafından inşa edilen Külliye’nin binaları için üniversite bütçesinden milyonlarca lira harcandı. ‘Anahtar teslim’ olarak yapılan ve 2022-2024 yıllarında üniversiteye teslim edilen binalar için kısa süre sonra bakım, onarım ve ek imalat harcaması yapıldı.

Sayıştay’ın 2024 yılı denetim raporunda, yapım işlerinde yüklenici ve alt yüklenicilerin yapının kurallara uygun yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan sorumlu olduğu hatırlatıldı. Kanun gereği, yüklenicilerin bu sorumluluğu kesin kabul tarihinden itibaren 15 yıl süreyle devam ediyor.

6,9 MİLYON TL HARCANDI

Raporda yeni yapılan imalatlara yönelik olarak 2023 ve 2024 yıllarında 17 kez bakım onarım yapıldığı, bu işler için toplamda 6 milyon 916 bin TL’lik harcama yapıldığı kaydedildi. Üniversite bütçesinden RTE Külliyesi'ne iki nizamiye binası ve çevre duvarı projelendirme işi, mezarlık ve okul sınırlarına tel çit çekilmesi, öğrenci bekleme alanlarının düzenlenmesi ve kampus içi yollara hız kesicilerin inşası, yemekhane binası, mutfak bulaşıkhanesi altyapı revizyon işleri gibi işlerin yapıldığı görüldü.

Sayıştay denetçileri, söz konusu yerlere ilişkin olarak bakım onarım işlemlerinin yapılmasına devam edildiğini tespit etti. Denetim raporunda, sorumluluğun tespiti ve kamu kaynağında eksilmeye neden olunmaması için TOKİ nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması gerektiği belirtildi.