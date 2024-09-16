RTE Külliyesi para yuttu

Türkiye'de milyonlarca üniversite öğrencisi beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekerken Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi için kesenin ağzı açıldı. RTE Külliyesi’nin 2017 yılında başlayan ve Eylül 2024 itibarıyla halen devam eden inşa sürecinde yapılan harcama 2,5 milyar TL'ye dayandı.

Yükseköğretimde barınmadan beslenmeye hemen her alanda ciddi sorunlar yaşanırken Marmara Üniversitesi, RTE Külliyesi için 2017 yılında kolları sıvadı. Külliyenin inşası kapsamında 2017-2024 döneminde toplam 15 ihale tamamlandı. İhalelerden ikisinin ise tamamlanma sürecinde olduğu bildirildi.

İKİNCİ ETABA 2,2 MİLYAR TL

2017-2024 döneminde RTE Külliyesi için gerçekleştirilen ihalelerde harcanan toplam para, 2 milyar 452 milyon 932 bin 864 TL olarak hesaplandı. En büyük harcama, “RTE Külliyesi İkinci Etap İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” ihalesinde gerçekleştirildi. İhale kapsamında 9 Mayıs 2022 tarihinde 2 milyar 200 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

KALEM KALEM HARCAMA

Külliye için 2,2 milyar TL’lik dev harcamanın yanı sıra milyonlarca değerinde çok sayıda ihale de sonuçlandırıldı. Marmara Üniversitesi RTE Külliyesi kapsamında gerçekleştirilen ihalelerden bazıları ve bedelleri şöyle sıralandı:

• Master Plan Konsept Tasarımı Hazırlanması İşi (Ekim 2017): 193 bin TL

• Mühendislik Fakültesi Uygulama Projeleri, Teknik Şartnameleri ve Yaklaşık Maliyeti Hazırlanması İşi (Mayıs 2018): 221 bin TL

• Mühendislik ve Teknoloji Fakülteleri İnşaatı İşi (Ekim 2019): 417 milyon TL

• Külliye içindeki İlkokul, Ortaokul ve Lise Yapıları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi (Mayıs 2020): 84 milyon 520 bin TL

• Açık Spor Tesisleri Yapılması İşi (Nisan 2021): 3 milyon 584 bin TL

YENİ HARCAMALAR YOLDA

Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi için yapılan harcamalar bunlarla da sınırlı kalmadı. Marmara Üniversitesi’ne bağlı muhtelif birimlerin Mehmet Genç Külliyesi ve Göztepe Yerleşkesi’nden RTE Külliyesi’ne taşınması için 30 Temmuz 2024’te ihale düzenlendi. İhale henüz sonuçlanmadı. Öte yandan 27 Eylül 2024 tarihinde de RTE Külliyesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü ile Gastroenteroloji Enstitüsü ana binalarının yıkılması ve otoparka dönüştürülmesi için ihale düzenleneceği belirtildi.