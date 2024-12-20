RTÜK 1,5 yılda 124 milyon lira ceza kesti

Ülkede medyaya yönelik baskı her geçen gün artarken Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin raporu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) eliyle uygulanan sansür ve cezaların geldiği boyutu gözler önüne serdi.

MLSA ‘Sansürün 30 Yılı: 30. Yılında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda 1 Ocak 2023 ve 30 Haziran 2024 tarihleri arasında verilen cezaları ve RTÜK’ün nasıl bir sansür mekanizmasına dönüştüğü ayrıntılı bir şekilde ortaya koyuldu.

RTÜK’ün görevleri arasında radyo ve televizyon yayınlarını düzenlemek ve yayın ilkelerine uymayan programlar ile kanallara ceza vermek yer alıyor. 2018 yılında Meclis’te yapılan yasal değişiklikle, internet üzerinden yapılan yayınların denetlenmesi, lisanslanması ve cezalandırılması yetkisi de RTÜK’e devredildi.

MLSA’nın 30. yılında RTÜK raporu, bu akşam (20 Aralık Cuma) saat 18.30'da RTÜK üyeleri Necdet İpekyüz ve İlhan Taşçı ile MLSA TV özel yayınında paylaşılıp değerlendirecek

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, YouTube’un da RTÜK denetimine alınacağını kaydetti.