RTÜK 1,5 yılda 124 milyon lira ceza kesti
MLSA’nın ‘Sansürün 30 Yılı: 30. Yılında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ başlıklı raporu sansürün boyutlarını ortaya koydu. RTÜK, 1.5 yılda toplamda 124 milyon lira ceza kesti.
Ülkede medyaya yönelik baskı her geçen gün artarken Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin raporu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) eliyle uygulanan sansür ve cezaların geldiği boyutu gözler önüne serdi.
MLSA ‘Sansürün 30 Yılı: 30. Yılında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ başlıklı raporunu yayımladı.
Raporda 1 Ocak 2023 ve 30 Haziran 2024 tarihleri arasında verilen cezaları ve RTÜK’ün nasıl bir sansür mekanizmasına dönüştüğü ayrıntılı bir şekilde ortaya koyuldu.
RTÜK’ün görevleri arasında radyo ve televizyon yayınlarını düzenlemek ve yayın ilkelerine uymayan programlar ile kanallara ceza vermek yer alıyor. 2018 yılında Meclis’te yapılan yasal değişiklikle, internet üzerinden yapılan yayınların denetlenmesi, lisanslanması ve cezalandırılması yetkisi de RTÜK’e devredildi.
MLSA’nın 30. yılında RTÜK raporu, bu akşam (20 Aralık Cuma) saat 18.30'da RTÜK üyeleri Necdet İpekyüz ve İlhan Taşçı ile MLSA TV özel yayınında paylaşılıp değerlendirecek
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, YouTube’un da RTÜK denetimine alınacağını kaydetti.
MLSA’nın raporundan öne çıkanlar şu şekilde sıralandı:
1 Ocak 2023 - 30 Haziran 2024 arasında yayıncılara 124 milyon TL ceza kesildi, 1357 defa ise ekran karartma cezası uygulandı.
Demirören ve Turkuvaz medyaya hiç ceza verilmezken, cezaların yarısından fazlası FOX TV’ye verildi.
Hükümete yönelik eleştiriler nedeniyle toplam 60 milyon TL’den fazla ceza kesilirken, yolsuzluk konulu haberler ve seçim yayınları en fazla cezalandırılan içerikler oldu.
En büyük cezayı Çiğdem Toker’in ‘Demokrasi sandıktan ibaret değildir’ sözleri aldı. Bu sözler, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” gerekçesiyle 13 milyon TL’nin üzerinde ceza aldı.
Şubat 2023’te meydana gelen Maraş depremi sonrasında hükümetin afet yönetim çalışmalarını eleştiren yayınlara 4 milyon TL ceza uygulandı.
Dinî cemaatlerin hedef aldığı Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar isimli diziler, program durdurma ve para cezalarıyla karşılaştı.
Kürt sorununa dair yayınlar için 1 milyon TL, LGBTI+ içerikli programlar için 568 bin TL ceza kararı alındı.
Cezaların en az 28 milyon TL tutarındaki kısmı, “tarafsızlık ilkesine aykırılık” gerekçesiyle kesildi. “Toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılık” gerekçesiyle ise 10 milyon TL’ye yakın para cezası verildi.
2024 yılında verilen en yüksek idari para cezası FOX TV’de yayınlanan ‘Istakoz Ak Parti Grubunda’ başlıklı haber oldu. Habere 8 milyon TL idari para cezası uygulandı.