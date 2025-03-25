RTÜK 2025’te rekora koşuyor: Muhalif kanallara 3 ayda 55 milyon TL’lik ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’in, hukuksuzluklara karşı gerçekleştirilen eylemleri yayınlayan kanallara yönelik, "tehdit" olarak nitelendirilen açıklamaları büyük tartışma yarattı. Gazetecilik örgütlerinin yanı sıra yurttaşlar da "RTÜK, sansür uyguluyor" tepkisini gösterdi.

RTÜK verileri ise “Kurul, muhalefete baskı aracı olarak çalıştırılıyor” tepkilerinin haklılığını ortaya koydu.

RTÜK verilerinde yapılan incelemeye göre, 2024 yılında NOW TV ve TELE 1’e 9’ar yaptırım, SZC TV’ye 6 ve Halk TV’ye 5 ayrı yaptırım uygulandı. Kanallara uygulanan yaptırımlar ile kesilen idari para cezası ise 84,1 milyon TL oldu.

KANALLARA YAĞAN CEZALAR

RTÜK, eleştirel yayınlar yapan kanallara ceza yağdırmayı, 2025 yılında da sürdürdü.

SZC TV’ye 8 idari para cezası, 5 kez program durdurma, NOW TV’ye 5 idari para cezası 3 program durdurma, Halk TV’ye 5 idari para cezası 3 program durdurma ve Tele 1’e 4 ayrı idari para cezası verildi. 2024’te 84,1 milyon TL olan muhalif kanallara kesilen ceza tutarı, 2025’ün henüz ocak-mart döneminde 55 milyon TL’ye dayandı.

RTÜK’TEN GÖZDAĞI

RTÜK’ün eleştirel yayınlar yapan kanallara yönelik yaptırımlarını gazetecilere değerlendiren RTÜK Üyesi Tuncay Keser, şunları söyledi:

"RTÜK, son dönemde, sadece yalnızca dört beş kanaldan sorumlu devlet dairesi gibi hareket ediyor ve en fazla ceza alan kanal tablosu hiç değişmiyor. Eleştirel yayınlar, farklı yorumlar sürekli cezalandırılıyor ama iktidara yakın kanallarla ilgili rapor hazırlanmadığı gibi, şikayetler de işleme alınmıyor. Bazı kanallar sahiplik yapısı değişince ceza listesinden de çıkıyor. Bunun örnekleri de var. Ama genel tablo değişmiyor. 2025 yılının ilk çeyreği bitmeden, 4 kanalın ceza sayısı neredeyse 2024 yılının tamamında verilen cezalara ulaşıyor. RTÜK’ün temel görevlerinden biri de haber alma özgürlüğünü ve düşünce çeşitliliğini korumaktır. Özerk ve tarafsız bir kuruluş olarak kurulmasının gerekçesi de budur. Ancak son günlerde tarafsızlık bir yana, RTÜK Başkanı’nın, ‘Sayısı birkaç taneyi geçmeyen yayıncı kuruluş’ olarak tanımladığı yayıncı kuruluşlara sürekli parmak sallanıyor, gözdağı veriliyor. RTÜK Başkanının dozu sürekli artan ve lisans iptali noktasına taşınan ceza tehditlerini, basın ve ifade özgürlüğüyle bağdaştırmak mümkün değildir."