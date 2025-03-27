RTÜK 72 saat süre vermişti: Fatih Altaylı'dan açıklama geldi
Fatih Altaylı, RTÜK'ün YouTube kanalıyla ilgili 72 saat içerisinde lisans almaları gerektiğine ilişkin kararına dair açıklama yaptı. Altaylı, "Şu an itibarı ile bana bildirilmiş herhangi bir şey yok" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
RTÜK, Fatih Altaylı'nın YouTube kanalıyla ilgili 72 saat içerisinde lisans almaları gerektiği, alınmadığı takdirde kanallarına erişim engeli istenileceği bildirildi.
Karara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Altaylı, "Şu an itibarı ile bana bildirilmiş herhangi bir şey yok" dedi.
Altaylı, "Resmi bildirim yapıldığı zaman yasalara saygı duyulan bir dönemden kalan bir gazeteci olarak elbette yasal yükümlülerimizi yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.
Şu an itibarı ile bana bildirilmiş herhangi bir şey yok. Resmi bildirim yapıldığı zaman yasalara saygı duyulan bir dönemden kalan bir gazeteci olarak elbette yasal yükümlülerimizi yerine getireceğiz.— Fatih Altayli 🔴🇹🇷 (@fatihaltayli) March 27, 2025