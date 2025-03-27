RTÜK 72 saat süre vermişti: Fatih Altaylı'dan açıklama geldi

RTÜK, Fatih Altaylı'nın YouTube kanalıyla ilgili 72 saat içerisinde lisans almaları gerektiği, alınmadığı takdirde kanallarına erişim engeli istenileceği bildirildi.

Karara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Altaylı, "Şu an itibarı ile bana bildirilmiş herhangi bir şey yok" dedi.

Altaylı, "Resmi bildirim yapıldığı zaman yasalara saygı duyulan bir dönemden kalan bir gazeteci olarak elbette yasal yükümlülerimizi yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.