RTÜK, Açık Radyo’nun lisansını iptal etti

RTÜK, 5 kez program durdurma ve üst sınırdan para cezası verdiği Açık Radyo'nun lisansını iptal etti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), daha önce 5 gün program durdurma ve para cezası verdiği Açık Radyo'nun lisansını iptal etti.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Açık Radyo'nun para cezasını ödemesine rağmen lisansının iptal edildiğini vurguladı.

Taşcı, paylaşımında şunları kaydetti:

"Gerekçe, kurulun daha önce verdiği “toplumu kin ve düşmanlığa tahrikten” 5 gün program durdurma cezasına uymayıp yayını sürdürmesi. Oysa yayıncı para cezasını ödemiş, ancak yayın kesmemiş. Bu durum yayıncı lehine yorumlanmalıydı."

RTÜK, Açık Radyo’nun lisansını iptal etti.

Gerekçe, kurulun daha önce verdiği “toplumu kin ve düşmanlığa tahrikten” 5 gün program durdurma cezasına uymayıp yayını sürdürmesi.

Oysa yayıncı para cezasını ödemiş, ancak yayın kesmemiş. Bu durum yayıncı lehine yorumlanmalıydı. — İlhan Taşcı (@ilhantasci) July 3, 2024