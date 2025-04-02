RTÜK Başkanı, boykot çağrısına destek veren kanalları hedef aldı: Gereği yapılacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, boykot çağrısına destek veren kanalları hedef alarak "Gereği yapılacak" dedi.

İBB’ye yönelik operasyonla başlayan ve Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla yükselen toplumsal tepki bugün ülke genelinde ekonomik boykotla devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den gelen bazı firmaları boykot çağrısı, bugün daha da ileri taşındı.

Üniversite öğrencilerinin çağrısıyla başlayan genel ekonomikl boykot, siyasi partilerin de çağrısıyla kitleselleşti.

"GEREĞİ YAPILACAK"

Ancak boykot uygulayan kişi ve kurumlara yönelik baskılar artıyor. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, boykot çağrısına destek veren kanalları hedef aldı.

Bu kanallarla ilgili 'gereğinin yapılacağını' söyleyen Şahin, "Millî ve manevi hassasiyetlere saygılı yayıncılığı teşvik etmeye devam edecek, ülkemizin güçlü medya yapısını koruma kararlılığımızı sürdüreceğiz. Boykot çağrısında bulunan, boykota destek veren kanallar ve yayınlar izleme değerlendirme uzmanlarımızca takip edilmekte olup, gereği yapılacaktır" ifadelerini kullandı.