RTÜK Başkanı Daniş: "3A formülünü esas alıyoruz: Aklın, ailenin, ahlakın Korunması"
RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, yayıncılıkta 'reyting yerine vicdan ve etik duruşun esas alınması' gerektiğini belirterek "3A" olarak nitelendirdiği (Aklın, Ailenin ve Ahlakın Korunması) anlayışını merkeze aldıklarını duyurdu.
RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, "Güçlü Medya, Bilinçli Toplum Zirvesi" sonuçlarına ilişkin yaptığı paylaşımda, kurumun yayıncılık anlayışına dair açıklamalarda bulundu. Daniş, medya içeriklerinin toplumsal değerleri şekillendirdiğini savunarak, denetim ve içerik üretiminde "3A" olarak adlandırdığı bir sistemi uygulayacaklarını belirtti.
Mehmet Daniş, RTÜK'ün Ankara Üniversitesi, Ankara Bilim Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu ve İstanbul Aile Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirdiği zirvenin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
"AHLAK VE AİLE" VURGUSU
Daniş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, yayıncılıkta "Aklın Korunması, Ailenin Korunması ve Ahlakın Korunması" anlayışını merkeze aldıklarını duyurdu. "Gerçek etki reytingle ölçülmez" diyen Daniş, ‘kamu yararı ve genel ahlakı önceleyen bir yayıncılık anlayışı’ ile hareket edeceklerini belirtti.
"DÖNÜŞTÜRÜCÜ MEDYA KÜLTÜRÜ"
Medyanın toplumu ve değerleri şekillendiren bir araç olduğunu savunan Daniş, "Etik, sorumlu ve dönüştürücü medya kültürü" adı altında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.
Gerçek etki; reyting ile değil, vicdan ve etik duruş ile ölçülür.— Mehmet DANİŞ (@Danis_Mehmet_) February 22, 2026
Kamu düzenini, genel ahlakı, genel sağlığı ve kamu yararını önceleyen sorumlu yayıncılık anlayışında;
3A formülünü esas alıyoruz:
Aklın Korunması
Ailenin Korunması
Ahlakın Korunması
Medyanın yalnızca bir… https://t.co/ZTNiYzH9ja