RTÜK Başkanı Daniş’ten ilk Üst Kurul toplantısında “zararlı içerik” vurgusu

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Kurul, Mehmet Daniş başkanlığındaki ilk Üst Kurul toplantısını gerçekleştirdi.

Daniş, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Ülkemizin en güçlü denetim ve düzenleme mekanizmalarından biri olarak, yayıncılığın gelişmesine, etik standartların yükseltilmesine ve kamu yararına hizmet eden bir yayın ortamının tesisine öncülük edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Daniş, şunları kaydetti:

“ÇOCUKLARIMIZI VE AİLELERİMİZİ KORUMAK TEMEL ÖNCELİĞİMİZ”

"Medyada denetleme ve düzenleme görevini yerine getirirken aynı zamanda zararlı içeriklerden gençlerimizi, çocuklarımızı ve ailelerimizi korumak temel önceliğimiz olacak. Milli ve manevi değerlere sahip çıkmak, dezavantajlı bireylerin medyaya erişimini kolaylaştırmak için kararlılıkla çalışacağız. Üst Kurul üyelerimizle ve tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte RTÜK'ü daha ileriye taşımak için ortak bir iradeyle hareket edeceğiz. Yeni çalışma dönemimiz hepimize hayırlı, uğurlu olsun."