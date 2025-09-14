RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den "Aile Yılı" vurgulu Kızılcık Şerbeti açıklaması

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında açıklama yaptı.

Şahin, "Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve Kurulumuza ulaşan şikâyetler titizlikle değerlendirilmiş olup bahse konu yapım ile ilgili gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır" ifadesini kullandı.

Şahin'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Aile, milletimizin en sağlam dayanağı; örf ve âdetlerimizle millî ve manevi değerlerimiz ise bizi birbirimize kenetleyen en güçlü bağlardır. 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesi, bu değerlerin devletimiz ve milletimiz için taşıdığı önemin en açık göstergesidir. Unutulmamalıdır ki aileyi hedef alan her yayın, yalnızca ekranlarla sınırlı kalmaz; çocuklarımızın ruhuna, gençlerimizin istikbaline ve toplumumuzun huzuruna doğrudan sirayet eder. Bu çerçevede, Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve Kurulumuza ulaşan şikâyetler titizlikle değerlendirilmiş olup bahse konu yapım ile ilgili gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır. Halkımız müsterih olsun, Üst Kurul özellikle “Aile Yılı” vesilesiyle aile yapımıza ve toplumsal değerlerimize zarar verebilecek hiçbir içerik karşısında kayıtsız kalmayacak, gereğini kararlılıkla yerine getirecektir. Ayrıca, bugüne kadar yayınlarında aile kurumuna, örf ve âdetlerimiz ile millî-manevi değerlerimize özen gösteren tüm yayıncı kuruluşlara teşekkür ediyor, bu duyarlılığın artarak sürmesini temenni ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."