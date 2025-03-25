RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'hakaret içeren yayın' açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik küfür ve hakaret içerikli ifadelere tepki gösterdi.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Şahin, küfürlü söylemleri canlı yayına taşıyan kuruluşlara ağır cezalar verileceğini söyledi.

"PROVOKASYONLARINA GELMEYİNİZ"

Şahin, şunları söyledi:

"Günlerdir yaptığımız uyarılar, verdiğimiz program durdurma dahil üst sınırdan idari cezalara rağmen sorumsuz siyasetçilerin meydanlardaki beyanatlarının çirkin yansımalarına ekranlarımızda da üzülerek şahit oluyoruz. Kendini bilmez ahlaksız bir güruhun Devletimizin Başı Sayın Cumhurbaşkanımızın ailesi ve merhume annesi ile ilgili sarfettikleri edep ve insanlık dışı söylemleri nefretle kınıyor ve sahiplerine iade ediyorum. Bu edep dışı küfür ve söylemleri canlı yayın bahanesiyle basın özgürlüğü kisvesi altında veren yayın kuruluşları hakkında ilk Üst Kurul toplatısında en ağır müeyyideler uygulanmak üzere gereğinin yapılacağını belirtmek isterim. Bir kez daha yüce Türk milletine buradan sesleniyorum, lütfen kendi bilmezlerin provokasyonlarına gelmeyiniz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."