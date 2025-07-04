RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den muhalif kanallara verilen cezalara ilişkin açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Kurul'un muhalif kanallara yönelik cezalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şahin, cezaların keyfi olmadığını savundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Şahin, RTÜK'ün sosyal medya baskılarıyla değil, 6112 sayılı Kanun çerçevesinde hareket ettiğini söyledi.

Şahin, "RTÜK'ten milli ve manevi değerlere hakaret eden, halkı mezhep çatışmasına sürüklemeye çalışan, kin ve düşmanlığı kışkırtan, kutsallara ve devlet büyüklerine saygısızlık eden yayınlara göz yumması beklenemez" ifadelerini kullandı.

"CEZALAR KEYFİ DEĞİL"

Şahin, şunları söyledi:

"Son zamanlarda alınan Üst Kurul kararları üzerinden kamuoyunu yanıltıcı, tek taraflı bir algı yaratılmak istendiği görülmektedir. Türkiye, geçmişte de benzer kirli senaryoları görmüştür ama artık kimse bu kara propagandaya teslim olamaz ve sessiz kalamaz. Masum gibi gösterilmeye çalışılan yayınların toplumun sinir uçlarıyla oynadığı açıktır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, özellikle Halk TV, Tele1 ve Sözcü TV gibi yayıncıları defalarca uyarmıştır. Açık, net ve yapıcı şekilde yapılan bu uyarılar ısrarla hiçe sayılmıştır. İhlalin ötesinde kanunla bir inatlaşma haline getirilen bu yayınlar aralıksız sürdürülmüştür. Ancak anlaşılmaz bir şekilde RTÜK görevini yaptığı için saldırıya geçen bazı kesimlerde, toplumu kutuplaştıran yayınları sürdüren bu kuruluşları 'masum' görme ve gösterme eğilimi vardır. Bu cezalar keyfi olarak değil, yasanın çiğnenmesi nedeniyle verilmiştir."

RTÜK'ün aldığı karar neticesinde hem Halk TV hem de Sözcü TV, 8 Temmuz Salı akşamından itibaren 10'ar günlüğüne karatılacak.