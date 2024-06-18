RTÜK Başkanı, LGBTi+ filmlerinin önerildiği haberi hedef aldı: Gözümüz üzerlerinde

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Medyascope'un LGBTi+ film önerilerine ilişkin haberini hedef aldı. Şahin, "Gözümüz üzerlerinde. İnancımıza, kültürümüze, örf ve adetlerimize aykırı yapımlar ve bunları pazarlayan işbirlikçileriyle mücadelemiz aralıksız devam edecektir" dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Medyascope haber sitesindeki LGBTİ+ film önerilerine ilişkin haber hakkında açıklama yaptı.

İzleme uzmanlarının tatilde de çalıştığını belirten RTÜK Başkanı Şahin, Batı fonlu bazı medya organlarının aile kurumumuzu parçalamak ve gençlerimizi kişiliksizleştirmek için sistematik olarak yürüttüğü sapkın kampanyaları görmüyor değiliz" ifadelerini kullandı.

"Gözümüz üzerlerinde" diyen Şahin, "İnancımıza, kültürümüze, örf ve adetlerimize aykırı yapımlar ve bunları pazarlayan işbirlikçileriyle mücadelemiz aralıksız devam edecektir" ifadelerini kullandı.