RTÜK Başkanı'ndan "Narin Güran" haberlerine ceza açıklaması

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Diyarbakır'da 12 gündür bulunamayan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili haberlere ceza verileceği açıklamasında bulundu.

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bilindiği üzere kayıp Narin Güran haberleriyle ilgili Diyarbakır 5'inci Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alınmıştır. Ancak söz konusu olayla ilgili yeni gelişmeler olmuş ve birçok medya hizmet sağlayıcının bu gelişmelere ilişkin haberler yaparak yayın yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Konunun hassasiyetine binaen bütün medya hizmet sağlayıcıların alınan yayın yasağı kararına uygun hareket etmesi gerekmektedir. Aksi taktirde yayın yasağını ihlal eden kuruluşlara en ağır yaptırımlar uygulanacaktır."