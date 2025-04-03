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RTÜK Başkanı'ndan Ziraat Türkiye Kupası'nın reytingine ilişkin açıklama

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, boykot çağrılarının ardından gözlerin çevrildiği ATV'de yayımlanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisine ilişkin açıklama yaptı.

Medya
  • 03.04.2025 00:12
  • Giriş: 03.04.2025 00:12
  • Güncelleme: 03.04.2025 00:17
Kaynak: ANKA
RTÜK Başkanı'ndan Ziraat Türkiye Kupası'nın reytingine ilişkin açıklama
FOTOĞRAF: ANKA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, boykot çağrılarının ardından gözlerin çevrildiği ATV'de yayımlanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisine ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'de reyting ölçüm sisteminin RTÜK denetiminde, bilimsel yöntemlere dayalı ve uzun vadeli panel uygulamasıyla yürütüldüğünü belirten Şahin, televizyon izleme ölçümlerinin RTÜK'ün yetkilendirdiği TİAK AŞ, radyo dinlenme oranı ölçümlerinin ise RİAK AŞ sorumluluğunda yapıldığını aktardı.

Şahin, "Bugün ATV'de yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi ile ilgili 'reytingler düştü' iddiaları dezenformasyon içerikli olup, kamuoyunun kasıtlı olarak yanlış yönlendirme çabasından başka bir amaç taşımamaktadır. Gerçek, bilimsel reyting oranları elimize ulaştığında kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

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