RTÜK Başkanı Şahin'den 'Açık Radyo' açıklaması: Yanlış ve eksik haberleri kabul etmiyoruz

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Açık Radyo'nun lisansının iptal edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şahin, "Açık Radyo'nun yayın lisansını kanunlardan kaynaklanan görevini yerine getirerek iptal eden Üst Kurulumuzu hedef alan yanlı açıklamalar ile bu beyanlara dayanan yanlış ve eksik haberleri kabul etmiyoruz" dedi.

ÜST KURULDAN AÇIKLAMA

Şahin, paylaşımında RTÜK'ün konuyla ilgili açıklamasına da yer verdi. RTÜK'den yapılan açıklamada, “Açık Radyo'da 1915 Olayları için 'soykırım' ve 'katliam' ifadelerinin kullanılmış ve program moderatörü tarafından bununla ilgili herhangi bir düzeltme girişiminde bulunulmamıştır. Türk siyasi tarihinde önemli bir yeri olan Ermeni tehcirinin belli kesimler ve daha ziyade uluslararası kamuoyu tarafından haksız ve mesnetsiz bir ithamla 'soykırım' olarak adlandırılmasının tarihsel gerçekliklerle bağdaşmadığı açıktır. Söz konusu yayınlarla ilgili yayın kuruluşuna Üst Kurulumuz tarafından en üst limitten idari para cezası ve 5 kez program durdurma müeyyidesi uygulanmıştır" denildi.

"YAYINLARINA DEVAM ETTİĞİ İÇİN LİSANSI İPTAL EDİLDİ"

Ancak Açık Radyo'nun, herhangi bir yargı kararı bulunmamasına rağmen 5 kez program durdurma müeyyidesini uygulamadığı ve yayınlarına devam ettiği belirtilerek, "Bunun üzerine Açık Radyo hakkında lisans iptali kararı verilmiştir. 6112 sayılı Kanun'un 32'nci maddesinin beşinci fıkrasında 'Programlarının yayını veya yayınları süreli durdurulan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yaptırım kararının tebliğine rağmen kararın gereklerine aykırı olarak yayınlarına devam etmesi halinde yayın lisansının iptaline karar verilir' hükmü yer almaktadır. Görüldüğü gibi Kanun koyucu bu konuda Üst Kurula herhangi bir takdir hakkı tanımamış ve müeyyidenin uygulanmaması durumunda lisans iptalini zorunlu kılmıştır. Söz konusu yayıncının RTÜK kararını Bölge İdare Mahkemesi'ne götürme hakkı bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.