RTÜK Başkanı Şahin'den açıklama: Gündüz kuşağı programları kaldırılıyor mu?

Televizyonların gündüz kuşakları için daha önce de uyarı yapan Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’den kurallara riayet edilmemesi noktasında “toptan yok etme, ortadan kaldırma” çıkışı geldi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Meclis’te bilgi verirken bu programlarla ilgili olarak 2021 yılından bugüne kadar 26 bin 998 şikâyet geldiğini söyledi.

“Bu, bizim toplam şikâyet oranının yüzde 13,4’ünü kapsıyor” diyen Şahin, şunları kaydetti:

“Gündüz kuşağı programını ‘muhalif’ veya ‘muhalif olmayan’ bütün kanallar yapıyor. Gündüz kuşağı programları en çok reyting alan programlar, en çok para getiren programlar, en çok izlenen programlar, en çok da şikâyet edilen programlar. Biz yöneticiler ile toplantılar yaptık. Ama iki üç ay yapıyorlar, uyarılarımıza dikkat ediyorlar, sonra diyorlar ki: ‘Reytinglerimiz düştü, izlenmiyoruz, tekrar buraya döneceğiz.’

"GEREKİRSE TOPTAN YOK EDERİZ"

Bu demek değildir ki izlenilmek için her şeyi yapalım. Böyle olunca biz ilke kararlarını yayınladık. Bu ilke kararlarına güveniyoruz. Bu saatten sonra yapılacak olan bu tür ihlaller olayı farklı bir tarafa götürür. Bundan sonraki süreç artık son noktadır. ‘Değişen bir şey olmuyor’ denirse, nihayetinde bir kanuni düzenlemeyle birlikte bunun tamamen kalkacağını arkadaşlarımız da biliyorlar ve bunun bilincindeler. İlke kararları hem sert tedbirler içerir hem de uygulanmaması mümkün olmayan kararlardır. En son eğer ki çaresiz kalır isek bunu kaldırma yönüne veyahut da bunu toptan yok etme, ortadan kaldırma yönüne gitmemiz gerekiyor diye düşünüyorum."