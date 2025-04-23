RTÜK Başkanı Şahin'den 'deprem yayınları' uyarısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından yayıncı kuruluşlara "Dezenformasyona yol açacak teyitsiz bilgilerin paylaşılmaması, AFAD başta olmak üzere yetkili makam ve resmî mercilerin açıklamalarına yer verilmesi hususlarını önemle hatırlatıyoruz" uyarısında bulundu.

Şahin, İstanbul'da meydana gelen depremler nedeniyle yayıncı kuruluşlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yayıncılara çağrı yapan Şahin, yetkili kurum ve kişilerin açıklamalarının dikkate alınması uyarısında bulundu.

Şahin'in paylaşımı şöyle:

"İstanbul’da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm yayıncılarımızı azami dikkate davet ediyorum. Dezenformasyona yol açacak teyitsiz bilgilerin paylaşılmaması, AFAD Başkanlık başta olmak üzere yetkili makam ve resmî mercilerin açıklamalarına yer verilmesi hususlarını önemle hatırlatıyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."