RTÜK Başkanı Şahin'den 'deprem yayınları' uyarısı
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul'da Marmara'nın tamamında ve çevre illerde hissedilen depremlere ilişkin yayıncılara uyarıda bulundu. Şahin, "Tüm yayıncılarımızı azami dikkate davet ediyorum. Dezenformasyona yol açacak teyitsiz bilgilerin paylaşılmaması, AFAD başta olmak üzere yetkili makam ve resmî mercilerin açıklamalarına yer verilmesi hususlarını önemle hatırlatıyoruz" dedi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından yayıncı kuruluşlara "Dezenformasyona yol açacak teyitsiz bilgilerin paylaşılmaması, AFAD başta olmak üzere yetkili makam ve resmî mercilerin açıklamalarına yer verilmesi hususlarını önemle hatırlatıyoruz" uyarısında bulundu.
Şahin, İstanbul'da meydana gelen depremler nedeniyle yayıncı kuruluşlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Yayıncılara çağrı yapan Şahin, yetkili kurum ve kişilerin açıklamalarının dikkate alınması uyarısında bulundu.
Şahin'in paylaşımı şöyle:
"İstanbul’da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm yayıncılarımızı azami dikkate davet ediyorum. Dezenformasyona yol açacak teyitsiz bilgilerin paylaşılmaması, AFAD Başkanlık başta olmak üzere yetkili makam ve resmî mercilerin açıklamalarına yer verilmesi hususlarını önemle hatırlatıyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."
İstanbul’da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) April 23, 2025
Tüm yayıncılarımızı azami dikkate davet ediyorum. Dezenformasyona yol açacak teyitsiz bilgilerin paylaşılmaması, @AFADBaskanlik başta olmak üzere yetkili makam ve resmî… https://t.co/uR2hojIW2X